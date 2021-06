Meer verkeer, maar nog altijd minder dan voor de coronapandemie

In de periode van maandag 14 juni tot en met vrijdag 18 juni heeft het Vlaams Verkeerscentrum op de Vlaamse snelwegen 2,3 procent minder verkeer geteld dan in dezelfde week in 2019. Het wordt wel drukker op de weg: op die dagen is 7,4 procent meer verkeer geregistreerd dan in de week voordien. Dat blijkt maandag uit de wekelijkse cijfers van het Vlaams Verkeerscentrum over de verkeersdrukte.

De filedruk lag in de periode van 14 tot en met 18 juni 33 procent lager dan in dezelfde week in 2019. Op de snelwegen in het Antwerpse lag de filezwaarte negentien procent lager, op de snelwegen in de regio Brussel 39 procent lager en op de snelwegen in het Gentse zelfs 61 procent lager. Het Vlaams Verkeerscentrum vergelijkt de huidige verkeersdrukte met die van 2019, het laatste volledige jaar zonder coronacrisis, om de impact van de pandemie op het verkeer op de Vlaamse snelwegen in kaart te brengen.

Van 14 tot en met 18 juni telde het Vlaams Verkeerscentrum 9,1 procent minder autoverkeer. Maar op het vrachtverkeer heeft de coronacrisis geen vat. Op die dagen was er zelfs 6,8 procent meer vrachtverkeer dan in 2019. Op de weekenddagen 19 en 20 juni lagen zowel het autoverkeer (14,7 procent) en het vrachtverkeer (7,7 procent) lager dan in dezelfde periode in 2019.