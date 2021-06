PFOS-vervuiling: Parlementaire onderzoekscommissie start vrijdag 25 juni

Het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement heeft maandag het licht op groen gezet voor de oprichting van de ‘parlementaire onderzoekscommissie PFAS-PFOS’. Die commissie moet het dossier van de PFOS-vervuiling onderzoeken. De commissie zal bestaan uit 15 leden. De installatievergadering is op vrijdag 25 juni en ten laatste tegen 31 januari 2022 moet er eindverslag klaar zijn. Dat staat in een persbericht van parlementsvoorzitter Liesbeth Homans.

Er is afgesproken om te werken met 15 leden volgens de grootte van de fracties: 5 voor N-VA, 3 voor Vlaams Belang, 2 voor CD&V, 2 voor Open VLD, 2 voor Groen en 1 voor Vooruit. PVDA zal niet in de commissie kunnen zetelen.

De onderzoekscommissie zal zelf een voorzitter aanduiden. De kans is groot dat het voorzitterschap naar oppositiepartij Vooruit gaat. Voor de eerste vergadering wordt het voorzitterschap nog waargenomen door parlementsvoorzitter Liesbeth Homans.

Die eerste vergadering of installatievergadering is voorzien op vrijdag 25 juni. De zittingen zijn openbaar tenzij de commissie zelf beslist om achter gesloten deuren te vergaderen. Ten laatste tegen eind januari 2022 moet de commissie klaar zijn. 31 januari is alvast de deadline voor het indienen van het eindverslag aan de plenaire vergadering.