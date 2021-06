Alle premetrolijnen in Antwerpen verstoord, brandweer gaat over tot evacuaties

In Antwerpen is sinds 14.10 uur geen premetroverkeer mogelijk door een seinstoring. Dat meldt De Lijn maandag. Vijf tramstellen stonden even ondergronds geblokkeerd, maar geraakten toch tot aan hun halte waar de passagiers konden afstappen.

De problemen aan de seinen van het ondergrondse premetronet zijn al sinds maandagochtend aan de gang, zegt een woordvoerder bij De Lijn. “Toen beperkten de storingen zich tot het staduitwaartse verkeer op de lijnen 8 en 10. Sinds 14.10 uur liggen alle seinen plat.”

Vijf tramtoestellen staan vast als gevolg van de technische problemen. De brandweer startte een procedure om de passagiers te evacueren, maar dat bleek niet nodig. De toestellen geraakten tot de volgende halte, waar de passagiers veilig konden afstappen.

In totaal zes lijnen rijden een deel van hun route ondergronds. Bovengronds tramverkeer is wel nog gewoon mogelijk. Hoe lang de storing zal duren, is op dit moment onduidelijk.