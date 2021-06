Acht jaar nadat het geld regende in Zedelgem: “kluisgooier” krijgt celstraf van 40 maanden

In 2013 viel er haast een miljoen euro cash te rapen in de straten van Zedelgem.

Zedelgem / Torhout / Oostkamp - Acht jaar nadat in Torhout een kluis werd gestolen die tijdens de achtervolging naar de politie werd gegooid, heeft Serviër Daniël J. 40 maanden effectieve celstraf gekregen. De man ontkende dat hij diegene was die met de kluis gooide, maar de rechter geloofde hem niet. “Ze was klein genoeg om op de schoot te dragen en door de ruit te gooien.”

In het voorjaar van 2013 was Zedelgem eventjes wereldnieuws nadat een Hollywoodiaanse achtervolging met snelheden tot 200 kilometer per uur het anders zo rustige dorp had opgeschrikt. Na een inbraak in Torhout en een poging daartoe in Ruddervoorde waren drie Serviërs voor de politie op de vlucht. Met als doel hun achtervolgers af te schudden, gooiden ze in Zedelgem een gestolen kluis uit hun Volkswagen Phaeton. De brandkoffer, die bij de inbraak in Torhout gestolen werd, spatte open. Met als gevolg dat bijna een miljoen euro op straat rond dwarrelde en meerdere buurtbewoners gretig naar het geld graaiden. Een Zedelgems koppel kreeg hiervoor zelfs een werkstraf opgelegd. Een politiemotard kon het projectiel maar net ontwijken, waarna de daders spoorloos verdwenen.

Van de inbrekers konden aanvankelijk enkel Milan G. (40) en Daniel J. (37) geïdentificeerd worden. De twee waren niet aan hun proefstuk toe en hadden in Brussel al een veroordeling opgelopen voor inbraak. Milan G. werd een jaar na de feiten in Duitsland opgepakt en in oktober 2014 veroordeeld tot 37 maanden effectieve celstraf voor inbraak, bendevorming en weerspannigheid. Voor poging tot doodslag op de agent werd hij evenwel vrijgesproken.

“Brandkoffer te groot en te zwaar”

Kompaan Daniël J., die zijn kat stuurde naar het parket, werd eveneens vrijgesproken voor poging doodslag. Maar als “kluisgooier” kreeg hij 40 maanden cel opgelegd en de rechter beval zijn onmiddellijke aanhouding. In februari 2015 werd de man na een inbraak opgepakt in Rome, maar om onduidelijke redenen werd hij toen niet aangehouden. Goed zes jaar later, op 3 maart om precies te zijn, liep hij opnieuw tegen de lamp bij een wegcontrole in Duitsland. Deze keer belandde hij wél in een Belgische cel, waar hij verzet aantekende tegen zijn veroordeling in Brugge.

Op zijn nieuwe proces stond Daniël J. niet langer terecht voor poging tot doodslag, maar wel voor inbraak, bendevorming en gewapende weerspannigheid. Hij ontkende evenwel dat hij de kluis naar de politiemotard smeet. “Mijn cliënt zat als passagier vooraan in de wagen”, pleitte advocate Nadia Lorenzetti. “Hij bekent de inbraak en weerspannigheid, maar ontkent met klem dat hij de kluis door het raam gooide. De brandkoffer was daarvoor te groot en te zwaar. De kluis lag achterin de wagen.”

De rechter zag dat evenwel anders en bevestigde de eerder opgelegde straf. “De relatief kleine brandkoffer van 30 bij 40 centimeter kon wel degelijk perfect op de schoot van de beklaagde hebben gelegen. Dat de kluis achteraan zou hebben gelegen, strookt overigens niet met het DNA-onderzoek”, oordeelde hij.

Zeljko R. (45), de chauffeur van de vluchtauto, werd destijds apart berecht en kreeg 37 maanden cel in 2015.