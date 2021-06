Onderzoekscommissie PFOS vrijdag van start, wellicht met Vooruit op voorzittersstoel

Het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement heeft het licht op groen gezet voor de oprichting van de 'parlementaire onderzoekscommissie PFAS-PFOS'. Die commissie moet het dossier onderzoeken van de PFOS-vervuiling in Zwijndrecht, in de omgeving van de fabriek van 3M. De commissie zal bestaan uit vijftien leden. Nu vrijdag beginnen ze eraan.

Er is afgesproken om te werken met vijftien leden volgens de grootte van de fracties: vijf voor N-VA, drie voor Vlaams Belang, twee voor CD&V, twee voor Open VLD, twee voor Groen en één voor Vooruit. Oppositiepartij PVDA heeft te weinig parlementsleden en zal niet in de commissie kunnen zetelen. Tot groot chagrijn van de ultralinkse partij. “Veel blablabla over ‘transparantie’ en ‘de onderste steen boven’, maar wel achterbakse maneuvers om PVDA uit te sluiten van de PFOS-onderzoekscommissie en onze kritische stem het zwijgen op te leggen”, tweet parlementslid Tom De Meester. “Wel, ik heb nieuws: dat zal niet lukken.”

Voorzitter

De onderzoekscommissie zal op de openingszitting vrijdag zelf een voorzitter aanduiden. Het reglement laat in het midden welke partij de voorzitter krijgt, maar de meerderheid liet al een paar keer duidelijk verstaan dat een oppositielid te verkiezen is. De bedoeling is totale duidelijkheid en dan zou de keuze voor een lid van de meerderheid de deur openzetten voor insinuaties van partijdigheid. En na de déconfiture van twee weken geleden, toen minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) plots onomwonden pleitte voor een onderzoekscommissie en haar coalitiepartners op snelheid pakte, wil niemand dat nog op zijn geweten hebben.

De kans is groot dat het voorzitterschap naar Vooruit gaat. Vlaams Belang is politiek geen optie en ook Groen ligt een pak moeilijker bij de meerderheid, zeker in dit dossier. In de wandelgangen circuleert de naam van socialistisch fractieleider Hannes Anaf uitdrukkelijk. Die verdiende zijn sporen in de coronacommissie van het Vlaams Parlement en wordt gezien als iemand waar meerderheid en oppositie zich achter kunnen scharen.

Openbare zittingen

Officieel is die aanstelling nog niet. Eerst moet elke fractie tegen woensdagochtend haar leden voor de commissie voordragen. Op de eerste vergadering van de commissie zelf, op vrijdag 25 juni, moeten de leden dan stemmen wie het voorzitterschap krijgt. In afwachting daarvan neemt parlementsvoorzitter Liesbeth Homans (N-VA) de honneurs waar. Daar zullen ze dan meteen ook uitmaken hoe ze hun onderzoek precies willen aanpakken. De zittingen zijn in de regel openbaar, tenzij de commissie zelf beslist om achter gesloten deuren te vergaderen. Op 31 januari moeten ze hun eindverslag aan de plenaire vergadering overmaken.

