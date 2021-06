“We hebben die lijkgeur allemaal geroken. Als Johan niet naar de politie had gebeld, hadden wij het gedaan.” Dat zeggen de vrienden van Maaseiks burgemeester Johan Tollenaere, die bij hem waren toen hij zondag het lichaam van de vermiste militair Jürgen Conings vond.

Dat net de burgemeester van Maaseik de politie verwittigde over een lijkgeur in het Dilserbos in Dilsen-Stokkem, doet bij veel mensen de wenkbrauwen fronsen. Zijn vrienden, die zondagvoormiddag samen ...