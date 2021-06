OPROEP. Wil jij getuigen over seksuele intimidatie?

Een op de twee jongeren uit Antwerpen, Brussel en Charleroi geeft aan dat seksuele intimidatie de vrijheid beperkt. 91 procent van de meisjes en 28 procent van de jongens had al last van seksuele intimidatie. Zo blijkt uit een rapport van Plan International.

