Moeder van vermoorde Sara zorgt voor haar twee kleindochters: “Die kinderen zijn een speelbal geweest. En ze kunnen niet eens in therapie gaan”

Na een pauze van een week is het assisenproces van Glenn Meesseman en zijn ouders Patrice Meesseman en Inge Manderick maandag weer hervat. Na een operatie tien dagen geleden, kan Inge Manderick er deze week weer gewoon bij zijn. Dus kwamen de getuigen met een weekje uitstel een verklaring afleggen. De moeder van slachtoffer Sara Laeremans, die nu voor de twee dochtertjes zorgt, vertelde hoe zwaar de meisjes het nog hebben. “Voor ons is er slachtofferhulp, maar die kinderen komen op een ellenlange wachtlijst.”

Woede en onbegrip, dat zijn de twee woorden die het gevoel van Godelieve het best omschrijven. “Ik heb lang geprobeerd om te begrijpen wat er gebeurd is, maar daar ben ik mee gestopt want het valt niet ...