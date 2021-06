Een metamorfose om U tegen te zeggen: tweevoudig bekerwinnaar Koen Persoons ruilt ‘coronavetjes’ in voor sixpack

Hoe zou het nog zijn met Koen Persoons? De man die in zijn zeven jaar bij Sporting Lokeren twee keer de Beker van België won, speelt op z’n 37ste bij KVK Ninove. Maar daar laat hij zijn professionaliteit niet varen, integendeel.

Persoons, die ook nog voor onder anderen KV Mechelen en OH Leuven speelde, liet zich tijdens de coronaperiode (toen er niet gevoetbald werd in Tweede Nationale). Gevolg: de middenvelder stond minder scherp dan voorheen en daar wilde de Oost-Vlaming wat aan doen. Met succes, zo schreef hij op Instagram met bijhorende foto’s van zijn metamorfose.

“Boodschap van algemeen nut”, aldus Persoons. “Nadat corona er stevig had ingehakt (foto links), besloot ik om er iets aan te doen en proberen om, op zijn minst, een beetje (terug) in shape te geraken. Ik pikte mijn opleiding ‘Personal Coach’ terug op, deed beroep op mijn jarenlange ervaring uit het profvoetbal, stal met mijn ogen op momenten van revalidatie en liet me bijstaan door @karimdhondtfitness. Dit in samenwerking met een uitgebalanceerd, doch ruimte om eens een ‘cheatmaaltijd’ te nuttigen, voedingsplan uitte zich vrij snel in mooie resultaten. Hieruit vloeide ‘Persoons Coaching’ voort”, die ook andere mensen wil helpen.