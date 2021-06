Parket bevestigt zelfdoding, Jürgen Conings stierf 1 tot 4 weken geleden

Het federaal parket heeft in een persbericht bevestigd dat het lichaam dat zondag in het Dilserbos gevonden werd, wel degelijk de voortvluchtige militair Jürgen Conings is. Volgens het forensisch onderzoek zou de man al één tot vier weken geleden overleden zijn en heeft hij zich van het leven beroofd met een vuurwapen.

“Wat er zich heeft voorgedaan in verband met Jürgen Conings, is allereerst een menselijke tragedie. Zowel voor de familie als voor de overledene zelf. We hadden hem allemaal liever levend teruggevonden.” Zo begint het persbericht van het federaal parket in verband met de zaak rond de voortvluchtige militair Jürgen Conings. Het parket bevestigt dat het lichaam zondagochtend door twee verschillende mountainbikers, een jager en burgemeester van Maaseik Johan Tollenaere (Open VLD), opgemerkt werd door een sterke lijkgeur.

Enkel de jager is het bos ingegaan, tot ongeveer 300 tot 400 meter afstand van het pad, en heeft daar het levenloze lichaam van de militair aangetroffen. De burgemeester verwittigde de hulpdiensten.

Het lichaam bevond zich in een bijzonder dichtbegroeid en moeilijk bereikbaar deel van het bos. Het had verschillende geladen vuurwapens, grote hoeveelheden munitie, een mes, een machete en een bijl bij zich. “Toen op woensdag 9 juni een rugzak werd aangetroffen die mogelijk toebehoorde aan de gezochte man, zijn er intensieve zoekacties gehouden in een straal van één kilometer rond de rugzak. Het lichaam bevond zich 150 meter buiten deze perimeter, onder aan een boom en op een helling, waarop het zicht werd versperd door varens. Het is aannemelijk dat zonder de geur van ontbinding, het bijna onmogelijk zou zijn geweest om de gezochte persoon terug te vinden”, klinkt het.

Het forensisch onderzoek van de onderzoeksrechter heeft zondag bevestigd dat hij zich van het leven heeft beroofd met een vuurwapen. Het gebruikte pistool werd op het lichaam teruggevonden. Het tijdstip van overlijden wordt geschat op één tot vier weken geleden. Verder onderzoek moet meer duidelijkheid scheppen.

Videobeelden

De jager die het lichaam daadwerkelijk aantrof, werd verhoord door de politie. Dat omdat hij de plek zou gefilmd hebben en de beelden te koop zou hebben aangeboden aan Bild, een Duitse krant. De procureur des Konings van Limburg heeft voor deze feiten een apart strafdossier geopend.

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.