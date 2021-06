De Engelsen met Harry Kane op kop zijn zoekende op het EK: wat is er aan de hand?

Engeland heeft een ploeg die bulkt van het talent, toch konden The Three Lions in tegenstelling tot andere toplanden als Duitsland of Italië nog niet overtuigen. Defensief staat het goed, maar offensief loopt het voor geen meter. Getuige daarvan de drie doelpogingen van Engeland in 180 minuten voetbal dit EK. Wat is er aan de hand?