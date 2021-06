Spoetnik V beschermt tegen alle coronavarianten, zegt ontwikkelaar

Aleksandr Gintsboerg, Russisch microbioloog en directeur van het Gameleja-Instituut dat het coronavaccin Spoetnik V heeft ontwikkeld, heeft maandag bevestigd dat een dubbele dosis van het Russische vaccin “beschermt tegen alle op dit moment gekende varianten, van de Britse variant tot de deltavariant, de Indische variant”. Die woorden moeten de Russische bevolking aanmoedigen om zich te laten vaccineren.

Ook in Rusland grijpt de deltavariant van het coronavirus wild om zich heen: de variant leidt tot nieuwe besmettingrecords in Sint-Petersburg, in de hoofdstad Moskou en in de regio rond Moskou en in Sint-Petersburg. Sint-Petersburg telde maandag meer dan duizend nieuwe coronabesmettingen. Met 1.811 nieuwe coronabesmettingen telde de regio Moskou (waar Moskou zelf geen deel van uitmaakt) maandag de grootste stijging van het aantal coronagevallen op een dag tijd sinds het begin van de pandemie. De hoofdstad Moskou registreerde maandag dan weer 7.584 nieuwe coronabesmettingen. Volgens de burgemeester van Moskou, Sergej Sobjanin, gaat het in 90 procent van de nieuwe coronagevallen om de nog besmettelijkere deltavariant van het virus.

In dat kader heeft microbioloog Gintsboerg, in naam van het Gamaleja-instituut, de werkzaamheid van het coronavaccin Spoetnik V benadrukt. Heel wat Russen wantrouwen immers het vaccin. Daarom hebben de Moskouse autoriteiten vorige week de vaccinatie van werknemers in de dienstensector verplicht. Pakweg 60 procent van die werknemers - dat zijn ongeveer twee miljoen mensen - moeten voor 15 augustus gevaccineerd zijn. Sint-Petersburg heeft op zijn beurt aangekondigd dat het tegen augustus 65 procent van zijn ambtenaren wil vaccineren. In Sint-Petersburg zijn maandag ook nieuwe coronamaatregelen van kracht geworden. Zo mag er geen voedsel meer verkocht worden in de fanzones van Europees kampioenschap voetbal. Ook de horecazaken in winkelcentra moeten hun deuren sluiten.

In een toespraak voor de parlementsleden benadrukte de Russiche president Vladimir Poetin maandag dat de epidemiologische situatie in verschillende regio’s verslechtert. Met 129.801 door de regering gemelde sterfgevallen is Rusland het Europese land met de meeste coronadoden. Het Russische statistiekbureau Rosstat hanteert een ruimere definitie van een overlijden ten gevolge van COVID-19 en telt sinds het begin van de coronapandemie ongeveer 270.000 coronadoden.