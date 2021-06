De zomer van de vrijheid breekt aan en dat betekent dat we eindelijk weer kunnen reizen. Maar daar komen ook heel wat administratie en opzoekwerk bij kijken. Waar moeten we nu op letten als we deze zomer willen reizen? En welke regels zijn van kracht? Je leest het elke in de vakantiegids van Nieuwsblad.be. Vandaag: Wat betekenen de Europese kleurcodes en welke regels zijn eraan verbonden?

De Europese Unie gebruikt een kaart met kleurencodes om duidelijk te maken hoeveel gevaar je loopt om besmet te raken met corona als je reist. Regio’s en landen die groen kleuren vormen een laag risico. In oranje gebieden is er dan weer een matig risico en in rode zones een hoog risico. Die kaart wordt opgesteld op basis van de gegevens van de European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) en wordt elke zondag bijgewerkt.

De kleur van het land heeft een invloed op welke maatregelen gelden voor reizen. Wie een Europees coronacertificaat heeft, mag vrij reizen naar alle zones zonder beperkingen. Maar landen kunnen altijd extra voorwaarden stellen. Daarom is het belangrijk om op voorhand de reisvoorwaarden van het land waar je naartoe gaat te controleren. Ook wie terugkeert naar België, moet rekening houden met de zones. Want wie uit een rode zone komt en geen certificaat heeft, moet zich laten testen en moet eventueel in quarantaine.