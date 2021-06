Manchester City lijkt serieus in jacht op Harry Kane: stevig “officieel bod” gelanceerd, maar “Tottenham wil niet accepteren”

Engeland is nog niet helemaal zeker van een plek in de 1/8ste finales van het EK en Harry Kane kon voorlopig nog niet scoren. Intussen kampt de Engelse spits ook met transferzorgen.

Achterin wordt de terugkeer van Harry Maguire in de Engelse ploeg verwacht, voorin blijft Kane ondanks bleke prestaties (nul doelpunten en amper zes doelpogingen, waarvan geen enkele tussen de palen) een zekerheid. “Kane is onze belangrijkste speler en aanvoerder. We rekenen hem niet af op doelpunten, want hij brengt het team veel bij”, aldus bondscoach Gareth Southgate.

Mogelijk wordt er wel aan de aanvoer richting Kane gesleuteld, en zo mogen Jack Grealish, Marcus Rashford en Jadon Sancho van een basisplaats dromen. Phil Foden, Mason Mount en Raheem Sterling dreigen dan hun stek in de basiself kwijt te spelen.

Miljoenen van City

Tussendoor liet transfergoeroe Fabrizio Romano (Sky Sports) weten dat Manchester City een officieel bod heeft uitgebracht op Kane. De ploeg van Kevin De Bruyne is op zoek naar een nieuwe nummer negen nu Sergio Agüero andere oorden (FC Barcelona) opzocht en Gabriel Jesus zich niet kon doorzetten als potentiële vast spits. Dat Kevin De Bruyne een tijdlang als valse negen speelde, toonde aan dat Pep Guardiola met een spitsenprobleem zat vorig seizoen (ondanks de titel).

En dus aast Man City op Kane, intussen toch al drievoudig topschutter in de Premier League (2016, 2017 en 2021). Afgelopen seizoen scoorde de 27-jarige Engelsman 23 keer voor Tottenham, dat echter geen ticket voor de Champions League kon afdwingen.

De Cityzens zouden nu een officieel bod hebben gedaan bij de Spurs, de club van Rode Duivel Toby Alderweireld. Meer bepaald: 117 miljoen euro (100 miljoen Britse pond) plus de eventuele inclusie van spelers zoals Raheem Sterling, Gabriel Jesus en Aymeric Laporte.

“Tottenham heeft geen enkele intentie om dit bod te aanvaarden”, klinkt het echter. “Kane wil vertrekken, maar de club wil er alles aan doen om hem in Londen te houden. Tijdens het EK zal er alvast niets beslist worden. Kane focust zich ook op Engeland momenteel.”

Romano voegde er ook nog aan toe dat Tottenham een transfersom van 140 miljoen of meer wil opstrijken voor de spits die al sinds de jeugd bij de Spurs voetbalt.

Vrees voor salonremise in slotduel Tsjechië-Engeland

Het toch wat verrassende Tsjechië en Engeland kruisen dinsdagavond (21u00) in het Londense Wembleystadion de degens op de slotspeeldag in groep D. Tegelijkertijd speelt vicewereldkampioen Kroatië in Hampden Park zijn laatste kaarten uit tegen Schotland, dat het thuisvoordeel heeft.

In het duel tussen Tsjechië en Engeland staat de groepswinst op het spel. Beide teams tellen na twee speeldagen vier punten en zijn al zeker van minstens een stek in de top drie, die met vier punten quasi zeker kwalificatie voor de achtste finales oplevert. Er dreigt echter wel een salonremise, want met een gelijkspel zijn beide teams zeker van een plaats in de top twee. Daarnaast stelt zich de vraag of Engeland en Tsjechië wel groepswinnaar willen worden, want dan volgt in de tweede ronde een duel tegen de nummer twee uit de groep des doods, terwijl de nummer twee tegen de nummer twee van de groep met daarin Zweden, Slovakije, Spanje en Polen uitkomt. De Engelsen zijn overigens niet vies van de makkelijkste weg in het toernooi te kiezen, zo bewezen ze drie jaar geleden al tijdens het WK in Rusland. Engeland had toen nog minder zin dan de Belgen om het slotduel van de groepsfase te winnen, waarna ze als tweede op de makkelijkere tabelhelft terechtkwamen en de weg naar de halve finales - en eigenlijk ook de finale - open lag. Bij groepswinst mag Engeland wel gewoon in Londen blijven en kan het dus blijven genieten van het thuisvoordeel.

Engeland was tamelijk veelbelovend aan het toernooi begonnen met een nipte 1-0 zege tegen Kroatië na een meer dan degelijke wedstrijd, maar liet het vervolgens afweten in het burenduel tegen Schotland. Tot ongenoegen van het thuispubliek in Wembley kwamen The Three Lions, die toch tot de favorieten voor de eindzege gerekend worden, in de Battle of Britain niet verder dan een scoreloos gelijkspel, hetgeen door de bezoekers als een overwinning gevierd werd. Het gaf Schotland, dat zijn openingswedstrijd voor eigen publiek met 0-2 verloren had van het Tsjechië van topschutter Patrick Schick, meteen ook nog een levenslijn voor de laatste wedstrijd van de groepsfase.

“Het ontbreekt onze jonge groep nog wat aan ervaring”, luidde de uitleg van bondscoach Gareth Southgate. Acht van de elf titularissen uit het team dat drie jaar geleden de halve finale op het WK speelde, zitten echter nog bij de selectie. Het is dan ook opvallend dat Engeland nog altijd aan het bouwen lijkt. “Tegen Schotland kwamen onze jongens in een situatie terecht die ze nog niet kenden. Maar het klopt wel dat het niet goed was en we weten dan ook waaraan we nog moeten werken.”

Kroatië kwam in zijn tweede groepswedstrijd niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Tsjechië en flirt met één op zes met de uitschakeling, net als Schotland. Daartegenover staat voor beide landen een zege quasi gelijk aan een stek bij de beste vier derdes. Bij een gelijkspel is hun toernooi afgelopen en dat zou toch een serieuze blamage zijn voor de Kroaten, drie jaar geleden nog verliezend finalist op het WK in Rusland.