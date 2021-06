Spanje verleent gratie aan veroordeelde Catalaanse separatisten, maar niet aan Puigdemont

De Spaanse regering verleent gratie aan de negen opgesloten Catalaanse separatistische leiders. “Voor een verzoening moet altijd iemand de eerste stap zetten”, zei premier Pedro Sánchez in een toespraak in Barcelona. “Een triomf” volgens de ene separatist, een magere geste volgens de andere. En dat is dan nog buiten het massale protest elders in Spanje gerekend.