De zomer van de vrijheid breekt aan en dat betekent dat we eindelijk weer kunnen reizen. Maar daar komen ook heel wat administratie en opzoekwerk bij kijken. Waar moeten we nu op letten als we deze zomer willen reizen? En welke regels zijn van kracht? Je leest het elke in de vakantiegids van Nieuwsblad.be. Vandaag: Moet ik nog steeds een Passenger Locator Form invullen?

Wie vorige zomer op reis ging, moest toen een Passenger Locator Form (PLF) invullen. Dat moest bij de terugkeer naar België zodat de overheid bij een uitbraak van het virus kan nagaan wie in een risicozone geweest is. Ook vandaag blijft die regel gelden. Het Belgisch formulier vind je online en moet je 48 uur voor aankomst in België invullen. Je controleert het best ook of voor jouw bestemmingsland ook zo’n formulier ingevuld moet worden.