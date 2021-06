De zomer van de vrijheid breekt aan en dat betekent dat we eindelijk weer kunnen reizen. Maar daar komen ook heel wat administratie en opzoekwerk bij kijken. Waar moeten we nu op letten als we deze zomer willen reizen? En welke regels zijn van kracht? Je leest het elke in de vakantiegids van Nieuwsblad.be. Vandaag: Komt de annulatieverzekering tussen als ik door ziekte of door verstrengde maatregelen niet op reis kan vertrekken?

Er zijn sommige annulatieverzekeringen die een annulatie als gevolg van een coronabesmetting of een negatief reisadvies dekken, maar dat varieert sterk tussen verzekeraars. De grote meerderheid dekt een annulatie wegens besmetting, maar slechts enkele doen dat ook als gevolg van negatief reisadvies of een verplichte quarantaine. Dus om dat zeker te weten, neem je het best nog eens contact op met je verzekeraar. Op de website verzekeringen.be/coronavirus kan je alvast al een overzicht vinden.

Er zijn ook heel wat reisoperatoren die omwille van de omstandigheden heel flexibel zijn en klanten kosteloos hun reis laten omboeken als er problemen optreden. Maar als reizen naar een ander land verboden wordt door de overheid, zijn de operatoren wel verplicht om de reis te annuleren en terug te betalen.