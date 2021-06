Dat is snel: Inter heeft potentiële vervanger van Christian Eriksen al beet en hij komt van de stadsrivaal

Middenvelder Hakan Calhanoglu ruilt AC Milaan voor stadsrivaal Inter. “Ik heb een akkoord bereikt met Inter en zal het contract dinsdag ondertekenen,” vertelde de Turkse international aan de Turkse tv-zender TRT Spor.

Volgens Sky Italia tekent de 27-jarige een contract voor drie seizoenen, voor een netto jaarsalaris van vijf miljoen euro (plus 1 miljoen euro aan potentiële bonussen), bij de club van Romelu Lukaku.

Calhanoglu, die met Turkije al in de groepsfase uitgeschakeld werd op het EK, werd ook het hof gemaakt door enkele ploegen uit de Premier League, Juventus en Galatasaray.

Hakan Çalhanoglu confirms to @trtspor: “I’ve reached an agreement with Inter, yes. I’m flying to Milano tomorrow and then I’m gonna sign the contract”. 🇹🇷⚫️🔵 #Inter



He’s set to sign until June 2024 for €5m/season net as salary. Also €1m bonus per season will be included. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 21, 2021

De in Duitsland geboren Calhanoglu is een jeugdproduct van tweedeklasser Karlsruhe. Daar kwam hij in 2011 in het eerste elftal. In 2013 maakte hij de overstap naar Hamburg en nog een jaar later verkaste hij naar Bayer Leverkusen, waar Milan hem in 2017 wegplukte.

Eriksen

Bij Milan was hij nu einde contract. De club van Alexis Saelemakers had hem graag gehouden. Calhanoglu had namelijk een sleutelrol in het elftal van Stefano Pioli. Afgelopen seizoen scoorde hij negen keer en gaf hij twaalf assists in 43 optredens.

Foto: AP

Die kwaliteiten als spelmaker mag hij dus nu tentoonspreiden bij de stadsrivaal, die vorig seizoen voor het eerst in elf jaar nog eens kampioen speelde. In de rol van Christian Eriksen dus. De Italiaanse toekomst de Deen is na de inplanting van een ICD-defibrillator dan ook mogelijk gehypothekeerd. In Italië is het immers verboden met een ICD-apparaat aan topsport te doen, zo bevestigde Lucio Mos, de voorzitter van de Italiaanse organisatie voor sportcardiologen.

De 29-jarige spelmaker van Denemarken kreeg afgelopen zaterdag tegen Finland een hartstilstand maar kon worden gereanimeerd. Donderdag bevestigde de Deense bond dat bij de speler aan ICD-defibrillator zal worden ingeplant, een toestelt dat ingrijpt bij hartritmestoornissen.