Zware blessure of niet: Red Flame Ella Van Kerkhoven keert terug naar Anderlecht

Red Flame Ella Van Kerkhoven is opnieuw een speelster van RSC Anderlecht. Dat maakte de landskampioen maandag bekend. De 27-jarige aanvalster komt over van AA Gent.

Van Kerkhoven speelde van 2015 tot 2019 al voor Anderlecht, dat haar bij Oud-Heverlee Leuven wegplukte. Na één seizoen bij Inter Milaan (2019-2020), keerde ze vorig jaar naar België terug. Het Italiaanse avontuur was door blessureleed geen succes geworden. Ook dit seizoen sloot ze af met een domper. Van Kerkhoven scheurde, nota bene tegen paars-wit, haar voorste kruisband.

In 2018 en 2019 werd Van Kerkhoven kampioen met Anderlecht. Die beide seizoenen was ze met 27 en 21 doelpunten de topscorer in de Belgische competitie. Paars-wit pakte ook deze campagne de titel onder impuls van Tessa Wullaert en Tine De Caigny. Die laatste vertrekt naar Hoffenheim.

“Ik ben enorm blij om terug te keren naar deze mooie club waar ik in het verleden al veel successen behaalde”, aldus Van Kerkhoven. “Met deze ploeg, waarvan veel meisjes ook Flame zijn, ben ik er zeker van dat we het opnieuw goed zullen doen komend seizoen. Ik kijk er ook naar uit om kennis te maken met coach Johan Walem. Ik won in het verleden al twee titels met paars-wit, dus mijn doel dit jaar is niet minder dan de hattrick.”