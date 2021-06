Bondscoach Roberto Martinez voert acht wissels door tegen Finland: Doku en Trossard krijgen kans bij Rode Duivels

Bondscoach Roberto Martinez voert maandagavond voor het slotduel tegen Finland in groep B liefst acht wissels door. In vergelijking met het vorige duel in Denemarken (1-2) blijven enkel doelman Thibaut Courtois, Jason Denayer en Belgisch topschutter Romelu Lukaku in de basis.

Volg de match van de Rode Duivels tegen Finland hier live!

Achterin start de bondscoach met een onuitgegeven verdediging, met daarin naast Denayer, die meteen zijn kans krijgt om te laten zien dat hij een hele wedstrijd foutloos kan blijven, Dedryck Boyata en Thomas Vermaelen. Dat de 35-jarige Verminator zijn eerste basisplaats op dit toernooi zou krijgen, was op voorhand aangekondigd. Door ook Boyata aan de aftrap te brengen, krijgt Toby Alderweireld een wedstrijd rust. Zondag bevestigde Martinez al niet met zijn doelmannen te willen roteren in dit toernooi en zo staat Courtois ook tegen de Finnen tussen de palen.

Centraal op het middenveld komen regulator Axel Witsel en Kevin De Bruyne in de ploeg. Voor KDB in een opvallende rol, want voordien werd hij aanvallender uitgespeeld, op de pocket of als valse 9. Op de wingbacks vinden we Nacer Chadli en Leandro Trossard terug, voor die laatste op een voor hem ongebruikelijke positie. Naast een onuitgegeven verdediging staat er dus ook een onuitgegeven middenveld. Voorin spelen aanvoerder Eden Hazard en Jérémy Doku, die de voorkeur kreeg op Dries Mertens, in steun van diepe spits Romelu Lukaku.

Vooraf werd er bij de technische staf getwijfeld of Big Rom wel aan de aftrap zou komen in het Krestovskistadion in Sint-Petersburg, waar de temperatuur nog steeds flirt met dertig graden. Lukaku wou echter zelf maar al te graag spelen en kan op jacht naar nog wat doelpunten. Zijn teller staat voorlopig op twee.