De zomer van de vrijheid breekt aan en dat betekent dat we eindelijk weer kunnen reizen. Maar daar komen ook heel wat administratie en opzoekwerk bij kijken. Waar moeten we nu op letten als we deze zomer willen reizen? En welke regels zijn van kracht? Je leest het elke in de vakantiegids van Nieuwsblad.be. Vandaag: Zal ik mij verschillende keren moeten laten testen als ik door verschillende landen moet reizen?

Het coronacertificaat is geldig in alle EU-landen dus je zou zonder problemen door verschillende landen moeten kunnen reizen. Maar wie nog niet volledig gevaccineerd is, bekijkt het best op voorhand de maatregelen die gelden in de verschillende landen, want de regels kunnen verschillen en afhankelijk van de situatie ook veranderen.

Als je reist met een negatieve test heb je in principe 48 tot 72 uur om op je bestemming te geraken afhankelijk van welke test je hebt afgelegd en naar welk land je reist. Plan je om een lange roadtrip te doen, dan zal je je dus wel opnieuw moeten laten testen om een geldig certificaat te hebben.