Kaartenhuis Afghanistan dreigt snel in te storten: Taliban in opmars nu VS sneller troepen terugtrekt

De taliban vielen een stad aan en namen die in een wurggreep. Dan kwamen de Amerikaanse gevechtsvliegtuigen en die joegen hen weer de bergen in. Zo ging het jarenlang. Maar nu niet meer. De Afghaanse moslimextremisten hebben in een mum van tijd veertig districten veroverd en zijn drie provinciehoofdsteden binnengedrongen. De Amerikaanse hulp blijft steeds langer weg nu de troepenterugtrekking versneld wordt. Voor minder dan een totale overwinning en ‘een zuivere islamitische staat’ gaan de taliban niet. Het lijkt allemaal terug naar af.