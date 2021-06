En plots supportert half Europa voor de Rode Duivels tegen Finland

De Rode Duivels zijn al zeker van een plek in de 1/8ste finales van het EK, maar kunnen tegen Finland een perfecte negen op negen pakken in de groepsfase. En dat is ook de hoop in andere groepen.

In Groep A plaatste Italië zich met het maximum van de punten. Wales en Zwitserland totaliseerden beiden vier punten, maar de Welshmen werden tweede dankzij een beter doelsaldo. In Groep B plaatsten Nederland (9) en Oostenrijk (6) zich.

Als de Rode Duivels winnen van Finland, dan is plots iedereen die vandaag al vier punten heeft ook zeker van zijn plek bij de laatste zestien. Aangezien er dan in twee groepen (B en C) een beste derde is met drie punten. In dat geval is Zwitserland geplaatst als één van de vier beste derdes.

Ook Frankrijk, Zweden, Engeland én Tsjechië supporteren trouwens voor de Rode Duivels. Deze vier landen hebben na twee speeldagen al vier punten en zijn bij een Belgische zege zeker van kwalificatie voor de 1/8ste finales.