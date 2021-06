Emmanuel Dennis verlaat Club Brugge en gaat in de Premier League voetballen: blauw-zwart krijgt nog 4 à 5 miljoen

Emmanuel Dennis trekt de blauw-zwarte deur achter zich dicht. De Nigeriaanse aanvaller verlaat Club Brugge voor het Engelse Watford, de club van Christian Kabasele die het voorbije seizoen naar de Premier League promoveerde.

“Watford kan bevestigen dat er een akkoord gevonden is met Club Brugge voor de opwindende jonge aanvaller Emmanuel Dennis”, klinkt het bij The Hornets. “De 23-jarige Nigeriaan speelde vorig seizoen op huurbasis in de Bundesliga bij Keulen, nadat hij de Belgische eersteklasser vervoegde in 2017. Dennis scoorde 27 keer in 90 optredens voor Brugge, waarmee hij in de Champions League en Europa League speelde.”

Watford geeft nog mee dat er momenteel werk wordt gemaakt van de laatste details van het persoonlijke akkoord met “de snelle” Dennis. Die zal een meerjarig contract tekenen in Engeland.

✍️ An agreement with Club Brugges has been reached for the transfer of exciting young forward Emmanuel Dennis, we are delighted to confirm!@_AFEX — Watford Football Club (@WatfordFC) June 21, 2021

En wat met de transfersom? Volgens onze informatie gaat het om een bedrag van 4 à 5 miljoen euro. Dat bedrag wordt in Brugge aanzien als een mooie deal gezien het moeilijke karakter van Dennis, het feit dat hij vorig jaar weinig liet zien (2 goals en 4 assists in 23 optredens voor Club en Keulen) en nog maar een contract van één jaar had.

Vorig jaar hoopte blauw-zwart, dat een dikke 1 miljoen betaalde voor Dennis, echter nog op 15 - 20 miljoen euro. Toen gooide corona echter roet in het eten.

Strubbelingen

De 23-jarige Dennis werd in de zomer van 2017 overgenomen van het Oekraïense Zorha Luhansk en vrijwel meteen toonde Dennis zijn potentieel in het Jan Breydelstadion. In het seizoen 2019-2020 was hij een van de uitblinkers in het team dat uiteindelijk de titel pakte, met ook nog uitschieters in de Champions League. Dennis’ transferwaarde schoot daardoor pijlsnel richting zeventien miljoen euro, maar onder meer vanwege de coronapandemie bleef een degelijk bod vorige zomer uit en afgelopen seizoen presteerde hij heel wat minder. De huidige transferprijs zou dan ook maar een fractie van zijn hoogste waarde meer bedragen.

Foto: AP

Daarnaast waren er ook wat strubbelingen, zoals die keer toen de Nigeriaan ophef veroorzaakte omtrent een plaats op de bus voor de afreis naar Borussia Dortmund. Van coach Philippe Clement mocht hij prompt thuisblijven. Ook op persoonlijk vlak beleefde hij donkere dagen: eind vorig jaar kreeg hij immers te horen dat zijn oudere broer eind november tijdens een zeilrace om het leven was gekomen in Lagos.

Dat alles samen maakte dat Dennis afgelopen seizoen niet verder kwam dan dertien wedstrijden voor Club, in alle competities samen. Daarin liet hij slechts één doelpunt - een belangrijke treffer tegen Zenit in de Champions League - en drie assists noteren. Sinds begin december kwam hij niet meer in actie voor blauw-zwart, nadien werd hij voor een half seizoen en net iets meer dan een miljoen euro uitgeleend aan FC Keulen, maar ook dat werd geen succesverhaal.