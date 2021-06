Limburgs parket opent strafonderzoek naar jager die lichaam Jürgen Conings vond

Het Limburgs parket heeft een strafonderzoek geopend wegens schending van het recht op privacy en wegens inbreuken op het recht op afbeelding, omdat het gerecht een jager ervan verdenkt beelden te hebben gemaakt van het stoffelijk overschot van Jürgen Conings. Het videofragment zou achteraf ook verkocht zijn aan en verspreid zijn door een buitenlands mediabedrijf. Persmagistraat Jeroen Swijsen bevestigde maandag dat er een onderzoek geopend is.

“Op het einde van de rit zal bekeken worden welke juridische kwalificatie aan de feiten zal gegeven worden,” aldus persmagistraat Swijsen. Enkele mountainbikers, onder wie de Maaseikse burgemeester Johan Tollenaere (Open VLD), hadden zondagvoormiddag een lijkgeur waargenomen in het Dilserbos. Een jager uit de buurt had die geur ook geroken, maar was effectief zelf beginnen zoeken naar de herkomst van die geur, omdat hij dacht dat het om aangeschoten wild ging. Hij stootte dan tussen de hoge varens op het stoffelijk overschot aan een eikenboom.

De jager filmde de vondst en maakte foto’s. Naderhand zouden die beelden dan verkocht zijn. Het parket is van oordeel dat er altijd met de nabestaanden moet rekening gehouden worden. Daarom is er ook een onderzoek opgestart.

“Wansmakelijk en verwerpelijk”

Justitieminister Vincent Van Quickenborne (Open VLD) reageert met afschuw op het nemen en verspreiden op buitenlandse media van beelden van het lichaam van Jürgen Conings, en roept de Belgische media op ze niet te verspreiden.

De minister betreurt dat de beelden circuleren. Ze zijn niet afkomstig van mensen betrokken bij het onderzoek. Er wordt alvast ook via gerechtelijke weg aangedrongen om de beelden te verwijderen.

De minister roept de Belgische media op de beelden niet verder te verspreiden en niet te verwijzen naar de buitenlandse website waarop die wel verschenen, uit respect voor de nabestaanden.

De minister wil het in de toekomst ook strafbaar maken om beelden van stoffelijke resten te maken. “Het nemen en publiceren van deze beelden is wansmakelijk en verwerpelijk. Dit kan niet door de beugel. Het doet er niet toe over wie het gaat: dader, slachtoffer, of wie dan ook. Dit is moreel verwerpelijk. Laat ons die grens dan ook duidelijk in onze strafwetgeving trekken.”