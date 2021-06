Frank de Boer ziet Nederland stappen zetten op het EK: “Gaat gewoon de goede kant op”

De Nederlandse bondscoach Frank de Boer denkt dat Oranje klaar is voor de achtste finales op het EK, wie de tegenstander ook is. “We staan er goed op”, zei de oud-international, nadat ook de derde groepswedstrijd, tegen Noord-Macedonië, was gewonnen (3-0). “Per duel worden we beter. Er is progressie. Het gaat gewoon de goede kant op.”

Wel had hij tegen Noord-Macedonië wisselend spel gezien. “Er waren veel aardige aanvallen, bij vlagen was het zelfs wervelend. Alleen leden we vooral in het begin wat veel balverlies. Misschien waren we iets minder geconcentreerd. Je wilt alles geven, maar bijvoorbeeld niet tegen een onnodige kaart aanlopen. Onbewust speelt dat misschien mee.”

Over de combinatie Memphis Depay en de voor Wout Weghorst spelende Donyell Malen zei De Boer: “We hebben een andere combinatie voorin uitgeprobeerd. Bij vlagen zag het er goed uit. Wat dat betekent voor de volgende wedstrijd? Dat zien we wel, het hangt ook af van welke tegenstander we treffen. We hebben ook gezien dat Wout goed inviel.”