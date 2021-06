De grimas en de schreeuw: Eden Hazard deed Belgische voetbalfans even schrikken

Hij stond eindelijk nog eens in de basis bij de Rode Duivels, maar vlak voor de rust leek even mis te gaan voor Eden Hazard tegen Finland. Gelukkig bleek Hazard oké.

Het was al van november 2019 (!) geleden dat Hazard nog eens aan een interland startte. Toen in een 6-1-overwinning tegen Cyprus in de kwalificaties voor dit EK. Sindsdien: spierblessure, coronavirus, spierblessure, niet bij de selectie. Tot hij begin juni zijn comeback maakte tegen Kroatië.

Hazard sukkelde van de ene in de andere blessure bij Real Madrid en had ook lang last van zijn enkel. Die tackle van Thomas Meunier in de Champions League, weet u wel? Maar Hazard geraakte fit voor het EK, viel twee keer in en mocht nu starten tegen Finland.

En dan… vlak voor de rust. Hazard maakt een loopactie in de zestien en krijgt de bal toegespeeld van Romelu Lukaku. De Belgische kapitein gaat neer en pakt naar zijn enkel. Het duurt even voor Hazard rechtstaat, maar als hij dat doet: de grimas. De aanvaller lijdt visueel pijn en strompelt verder over het gras. Wijzend naar zijn enkel. Het rustsignaal gaat niet veel later.

Gelukkig. Een wissel bleek uiteindelijk niet nodig want Hazard kwam samen met zijn Belgische collega’s opnieuw het veld op.

