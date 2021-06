REACTIES. Thomas Vermaelen “blij” dat hij nog eens 90 minuten speelde, De Bruyne “voelde het wel” tegen Finland

Het duurde even alvorens de Rode Duivels de muur van Finland konden breken, maar uiteindelijk werd het toch een 0-2-overwinning en een negen op negen in de groepsfase. Het was dus een kwestie van geduld te hebben, klonk het na afloop.

“Het is niet mijn taak om matchwinnaar te zijn”, lachte Thomas Vermaelen. “Maar het was een eigen doelpunt, toch? Ik ben wel blij want het was een moeilijke wedstrijd. Het tempo lag wat te laag en de Finnen plooeiden helemaal terug. Na de rust kwam er meer ruimte en moest er zoiets gebeuren om het te kunnen openbreken. Dit zijn echt de moeilijke matchen, waarbij de tegenpartij zo terugvalt. We moesten gewoon geduldig zijn. We zetten wel hoog druk, maar we vonden geen open ruimtes.”

“Wie we nu treffen? We zullen wel zien welk land uit de bus komt. We hebben de ambitie om zover mogelijk te geraken. De sterke teams komen we dan sowieso tegen. Ik speelde zelf een geconcentreerde match. Dit zijn lastige matchen voor verdedigers. Weinig te doen hebben en dan de focus houden om de counter eruit te halen. Ik ben blij dat ik nog eens 90 minuten kon spelen.”

Foto: BELGA

“Het is fantastisch om mijn debuut te kunnen maken op een groot toernooi”, aldus Leandro Trossard. “Daar doe je het uiteindelijk voor als voetballen. Het was voor mij niet vanzelfsprekend om op die rechterwingback te spelen, maar ze hebben mij zoveel mogelijk proberen coachen met looplijnen en mijn defensieve taken. Ik denk dat het uiteindelijk vrij goed is verlopen. We wisten dat Finland genoeg had aan een punt. We moesten dus geduldig zijn en die dubbele muur proberen open te breken. Met onze kwaliteiten kunnen we op elk moment toeslaan. Dat vertrouwen hebben we wel.”

Blije Doku

“Natuurlijk heb ik me geamuseerd”, zei Jérémy Doku na zijn debuut op een groot toernooi. “Het was leuk om naast zo’n andere topspelers te mogen spelen en heel mooi om op mijn leeftijd hier te mogen staan. Ik vond het een goeie wedstrijd van mezelf, zeker voor een eerste wedstrijd op zo’n toernooi. Ik denk dat ik mijn draai wel gevonden heb.”

“De bondscoach had voor de match wel wat tactische instructies, maar niet echt veel. Hij zei gewoon in het Engels ‘enjoy!’ tegen mij. Hij kent me wel (lacht). Ik heb niet echt een voorkeur qua tegenstander in de achtste finales, we gaan die match hoe dan ook moeten spelen. Zodra we weten wie het is, zullen we de match wel beginnen voorbereiden. Of ik nog ga spelen op het EK hangt af van de coach. Ik ga alleszins gewoon mijn best blijven doen op training. Ik hoop zeker nog kansen te krijgen.”

Foto: BELGA

De Bruyne: “Goed idee om deze minuten te maken”

Kevin De Bruyne maakte voor het eerst sinds zijn blessure in de Champions League-finale de 90 minuten vol. Meteen werd hij verkozen tot man van de match. Voldaan stond hij dan ook voor de camera.

“Ik voel me ça va”, vertelde hij. “Ik voel het op zich wel, maar met deze temperatuur en droogte was het wel een goed idee om dit te doen en deze minuten te maken. Dat geldt volgens mij ook voor Eden en Axel.” Over de prestatie van de Duivels was hij gematigd tevreden. “Ik denk dat er fases waren die beter konden, maar evengoed fases die goed waren. We wisten dat het moeilijk zou worden vandaag. Iedereen had het over ‘slechts’ Finland, maar ze spelen 5-3-2 en laten op die manier heel weinig ruimte tussen de linies. Daardoor was de eerste helft af en toe moeilijk. In de tweede helft ging het beter en toen we dan uiteindelijk de goal maakten, kregen we meer ruimte. Dan kan je die tweede proberen maken.” Die eerste goal kon ook vroeger gevallen zijn, maar werd uiteindelijk afgekeurd na nipt buitenspel van Lukaku. Een dompertje, maar de Duivels tilden er niet zwaar aan. “We zijn blijven duwen, ook na die afgekeurde goal lieten we de kopjes niet hangen.”

Op de vraag tegen wie De Bruyne in de volgende ronde graag zou uitkomen, hield hij zich op de vlakte: “We zijn er niet mee bezig. We hebben ook niet gespeeld om eerste of tweede te worden. Dat was ook moeilijk geweest. Als we dat al hadden willen doen, dan hadden we gelijk moeten spelen tegen Denemarken.”