Elke samenzweringstheorie kan de kast in: Jürgen Conings is niet vermoord

De samenzweringstheorieën kunnen naar de prullenbak: de extreemrechtse militair Jürgen Conings (46) is niet vermoord, maar maakte weken geleden in het Limburgse Dilserbos een einde aan zijn leven. Na de vondst van zijn machinegeweer gisteren dropen de militairen die hem vijf weken vergeefs zochten definitief af.

Hoelang heeft de Limburgse militair nog zwaarbewapend rondgedoold in het Nationaal Park Hoge Kempen? Het is de vraag van één miljoen en het is een vraag waar voorlopig geen antwoord op komt. “Om tot op ...