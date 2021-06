De Wever bijt van zich af: “Volksgezondheid voorop in élk dossier”

Tijdens een door de oppositie afgedwongen extra zitting van de Antwerpse gemeenteraad heeft het stadsbestuur zich maandagavond verdedigd in het PFOS-dossier. Burgemeester Bart De Wever (N-VA) beet van zich af en herhaalde dat de Vlaamse onderzoekscommissie duidelijk zal maken dat hij zich niets te verwijten heeft. “Volksgezondheid staat voorop in élk dossier”, verzekerde De Wever, die de Oosterweelwerken net “een deel van de oplossing” noemde.

De Wever wees er tijdens zijn tussenkomst op dat PFOS-vervuiling rond de 3M-site “geen geheim” was, maar integendeel al sinds jaar en dag algemeen bekend. Volgens De Wever was er bij de beruchte communicatie aan het stadsbestuur in 2017 echter geen sprake van gezondheidsrisico’s. “Als in de documenten had gestaan dat de gezondheid in gevaar was, had niemand mij kunnen tegenhouden om daarover te communiceren en ik ga ervan uit dat dat ook voor de andere betrokkenen geldt”, zegt hij. “Maar er stond zwart op wit dat er géén gevolgen waren voor de humane populatie.”

Dat het gemeentebestuur van Zwijndrecht niet werd ingelicht, trok De Wever sterk in twijfel. “In de onderzoekscommissie zal blijken wie wat wanneer heeft doorgespeeld aan wie”, aldus De Wever, die met name oppositiepartij Groen - die in Zwijndrecht de burgemeester levert - aanraadde om dat goed op te volgen. “Ik word niet graag voor leugenaar uitgemaakt.” De Wever verweet de oppositiepartijen die kritiek uitten verder “profeten van het verleden” te zijn. “Jullie zeggen eigenlijk dat we met de normen van vandaag hadden moeten ingrijpen in het verleden”, aldus nog De Wever.

De Antwerpse burgemeester en N-VA-voorzitter herhaalde wel dat er destijds een publiekscommunicatie had moeten gebeuren. “Maar niet over gezondheid, want die inzichten zijn recent”, stelt hij. “De boodschap had moeten zijn: dit zit er in de grond, maar we gaan dat weghalen.”