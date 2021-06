Koppel verliest 100.000 euro door nieuwe vorm van oplichting: “Vooral ouderen getroffen”

Brecht - Vorige week heeft een koppel 80-plussers uit Brecht 100.000 euro verloren door helpdeskfraude. Ze kregen telefoon van hun bank dat er een verdachte transactie had plaatsgevonden. “Nadien kwamen de oplichters aan huis en deden ze alsof ze de bankkaart gingen doorknippen”, legt het parket van Antwerpen uit.

“Helpdeskfraude is een nieuwe vorm van phishing, die al langer gekend is in Nederland”, zegt Kristof Aerts, woordvoerder van het Antwerpse parket. “Eind mei kregen we de eerste melding. In amper drie weken tijd zijn er al een tiental aangiftes gedaan in Antwerpen en Limburg.” Volgens het parket worden vooral ouderen slachtoffer omdat zij minder vertrouwd zijn met online bankieren.

Oplichters komen gewoon aan huis

De oplichters deden zich voor als bankmedewerkers en belden het koppel op met de mededeling dat er een verdachte transactie van duizenden euro’s had plaatsgevonden. “In paniek logde het koppel in op hun account. Door een slechte telefoonverbinding zeiden de oplichters iemand ter plaatse te sturen”, legt Aerts uit.

“Enkele minuten later kwam er iemand ter plaatse. Nadat er samen werd ingelogd, werd door de oplichter voorgesteld om de bankkaart door te knippen. Alleen wordt de kaart dan snel door de oplichter gewisseld of wordt de cruciale chip niet doorgeknipt waardoor er nadien nog geld kan worden afgehaald.”

Zo zijn al een tiental mensen in Antwerpen en Limburg beroofd. Het gaat om grote bedragen: “In Heist-op-den-Berg verloren mensen 40.000 euro, vorige week in Brecht 100.000 euro”, aldus Aerts.

Hoe weet je dat het om phishing gaat?

Maar hoe weet je nu dat het op phishing gaat? “Ten eerste zou een bankmedewerker nooit op huisbezoek komen of bankgegevens opvragen”, legt Isabelle Marchand van Febelfin uit. “Ze bellen u ook nooit zelf op om een verdachte transactie te melden. Ten tweede vragen we altijd om zelf uw bankkaart te knippen indien nodig. Laat dit nooit door iemand anders doen.”

Bankgroep PNB Paribas Fortis bevestigt dat deze nieuwe vorm bij hen bekend is. “We hebben de medewerkers in het kantorennet op de hoogte gebracht van deze nieuwe werkwijze, zodat zij onze klanten zo goed mogelijk kunnen begeleiden om erger te voorkomen”, laat de bank weten.