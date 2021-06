Laurel Hubbard wordt eerste transgender atlete op de Spelen in Tokio en gaat van middelmaat naar wereldtopper: is dat wel fair?

Als man was ze een middelmatige gewichtheffer. Maar sinds haar transitie tot vrouw in 2013 is Laurel Hubbard wel wereldtop. Straks gaat ze als eerste transgender atlete naar de Olympische Spelen. Met de lichaamsbouw en de power die ze vroeger als man had, neemt ze het op tegen vrouwen die al die dingen niét meekregen van de natuur. Is dat nog eerlijk? “Je zit op een dunne grens tussen fairness en discriminatie”, zegt endocrinoloog Guy T’Sjoen (UZ Gent).