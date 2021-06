Kevin De Bruyne krijgt trofee van man van de match na Finland: “Heel weinig ruimte tussen de linies”

Kevin De Bruyne is maandag na de derde en laatste wedstrijd in EK-groep B tegen Finland in Sint-Petersburg verkozen tot ‘man van de match’. De Rode Duivels wonnen het duel met 2-0 en zijn groepswinnaar.

De Bruyne nam zijn ploeg op sleeptouw en probeerde met splijtende passes de Finse verdediging te kraken. Pas in de tweede periode lukte dat. De Finse keeper Hradecky (74.) werkte een kopbal van Thomas Vermaelen ongelukkig binnen en nadien scoorde Romelu Lukaku (81.) op aangeven van de middenvelder van Manchester City, de 2-0.

“Ik denk dat er fases waren die beter konden en andere fases die goed waren”, analyseerde De Bruyne na de match voor de micro van Sporza. “Er was heel weinig ruimte tussen de linies en in de eerste helft hadden we het af en toe moeilijk. In de tweede periode liep het beter. We creëerden kansen en hebben doelpunten gemaakt.”

“Ik voel me ‘ça va’“, vervolgde De Bruyne, die voor het eerst weer aan de wedstrijd startte. “Ook voor Axel (Witsel) en Eden (Hazard) was het belangrijk om zo lang te spelen. Toen de goal uitbleef, sloop er geen ongeduld in de ploeg. Jammer dat er eerst nog een doelpunt van Lukaku werd afgekeurd, maar onze kopjes gingen niet naar beneden. Iedereen was gretig. We hebben niet gespeeld om tweede te worden in de groep.”

In de andere wedstrijd haalde Denemarken het van Rusland met ruime 4-1. België wint de groep met het perfecte rapport van negen punten. Denemarken telt net als Finland en Rusland drie punten, maar stoot als tweede door wegens betere onderlinge resultaten. De Belgen staan als groepswinnaar komende zondag (21 uur) in Sevilla tegenover de nummer drie uit de groepen A, D, E of F. Denemarken neemt het als nummer twee in de poule zaterdag (18 uur) in Amsterdam op tegen Wales.