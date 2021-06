Alain Giresse, Europees kampioen met Frankrijk in 1984, gunt de Rode Duivels een titel “België zal wel geleerd hebben van die halve finale”

Waar in Europa vind je nog een middenvelder van 1,63 meter van enige betekenis? Het antwoord: nergens. Behalve op deze Klapstoel. Alain Giresse (68), Europees kampioen met Frankrijk in 1984, is nog altijd voetballer en op een bepaalde manier zelfs familie van Kylian Mbappé. Maar bovenal maakte hij deel uit van een uniek middenveld, een van de beste ooit.

“Zie je dat vliegtuig daar? Een Airbus. Als we naar buiten gaan, zeg ik je nog welk type en uit welk land hij komt.” We bevinden ons in de lobby van een typisch luchthavenhotel in Toulouse, samen met ...