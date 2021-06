Anderlecht polst opnieuw naar Dieumerci Mbokani

Anderlecht zoekt niet één maar twee spitsen om Lukas Nmecha te vervangen. Opvallend: paars-wit heeft opnieuw gepolst naar de situatie van Dieumerci Mbokani (35).

Die zit nog altijd in Congo, want bij Antwerp is de aanvaller einde contract. Hij praat ook nog met The Great Old over een nieuw contract en zal begin juli bij zijn terugkeer naar België beslissen over zijn toekomst. Dat Anderlecht weer contact heeft opgenomen, is wel opmerkelijk. In mei was er al toenadering met de ex-spits, maar finaal vond RSCA dat de 35-jarige Dieu niet meer bij het dynamische spel van Kompany paste. Alleen was Mbokani goed voor 14 goals en 5 assists afgelopen seizoen en speelde hij in de play-offs een dijk van een match tegen de Brusselaars. Of deze nieuwe informatieronde de deur weer openzet voor de transfervrije aanvaller, is afwachten.