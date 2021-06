Doku flitst één helft bij debuut op groot toernooi: “Natuurlijk heb ik me geamuseerd”

Doku dolde met de Finnen in de eerste helft. Na rust kwamen zijn dribbels er niet meer uit. Foto: Pool via REUTERS

Enjoy! Dat zei bondscoach Roberto Martinez tegen Jérémy Doku voor de negentienjarige ruwe diamant van Rennes tegen Finland zijn debuut mocht maken op een groot toernooi. En of Doku ervan genoten heeft. In de eerste helft ontplofte de Bom van Borgerhout meerdere keren zowel op de rechter- als de linkerkant, maar na de pauze zakte hij weg. “Ik hoop zeker nog kansen te krijgen.”

Drie jaar geleden zag Jérémy Doku als zestienjarige puber nog vanop de Antwerpse Groenplaats naar het groot scherm hoe de Rode Duivels in Sint-Petersburg de halve finale van het WK verloren , gisteren mocht hij in diezelfde Gazprom Arena zijn debuut maken op een groot toernooi. “Het was leuk om naast zo’n andere topspelers te mogen spelen en heel mooi om op mijn leeftijd hier te mogen staan”, gaf Doku achteraf toe. “De bondscoach had voor de match wel wat tactische instructies, maar niet echt veel. Hij zei gewoon in het Engels enjoy! tegen mij. Hij kent me wel.” (lacht)

Martinez had een dag voor de wedstrijd al de loftrompet geblazen over de jongste speler uit zijn selectie. “Ik heb nog nooit een speler als Jérémy op training gezien. Voor zijn leeftijd is hij heel matuur.” In de eerste twee poulewedstrijden had Martinez de tegenvallende Dries Mertens de voorkeur gegeven op Doku, gisteren werd de winger van Rennes beloond met een zesde basisplaats bij de Duivels.

In de eerste helft bleek de man van 27 miljoen absoluut een surplus voor de Belgen. Met zijn typische versnellingen vanuit stilstand deed hij de Finse defensie geregeld pijn. “Ik vond het een goeie wedstrijd van mezelf, zeker voor een eerste match op zo’n toernooi. Ik denk dat ik mijn draai wel gevonden heb”, analyseerde Doku.

Knuffel van Martinez

Het was echter pas toen Doku vlak voor rust van positie wisselde met Eden Hazard op links, dat hij het gevaarlijkst werd. Hij creëerde de beste Belgische mogelijkheid voor de rust door vanop die linkerflank naar binnen te snijden en met zijn rechter de bal naar de verste hoek te krullen. Doelman Hrádecký hield Doku met een knappe parade van zijn derde interlanddoelpunt.

Na rust moest Doku echter opnieuw ten koste van Hazard uitwijken naar de rechterflank en verdween hij uit de match. Na 75 minuten volgde de logische vervanging. Hij kreeg een dikke knuffel van Martinez. “Of ik nog ga spelen op dit EK hangt af van de coach. Ik ga alleszins gewoon mijn best blijven doen op training. Ik hoop zeker nog kansen te krijgen”, besloot Doku. Die hoop lijkt na zijn sterke eerste helft zeker niet ongegrond.