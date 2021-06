Kevin De Bruyne verdeelt en heerst op dit EK ook dankzij zijn unieke band met Lukaku: “Bij Romme kan ik de bal altijd kwijt”

Kevin De Bruyne is de beste middenvelder ter wereld. Simpel. King Kev leverde tegen Finland opnieuw twee assists af en creëerde op dit EK al 9 doelkansen in slechts 134 minuten. Niemand is spelbepalender dan hij. Vooral met Romelu Lukaku – zowat de beste spits ter wereld – klikt het uitstekend. Dat leverde niet enkel een doelpunt op, maar ook opnieuw een iconische foto. “Ik voel me wel ça va.”