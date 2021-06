Bondscoach Roberto Martinez in de wolken na negen op negen: “Uitvallen van Timothy Castagne is enig negatief punt”

Roberto Martinez was een gelukkige coach. De lof kende geen grenzen. “Een goed resultaat, professioneel en opportunistisch, dit was een zeer goede prestatie”, aldus de bondscoach.

“Met Witsel en Eden Hazard heel de wedstrijd op het veld en De Bruyne bijna helemaal hebben we een goede repetitie gehouden voor de wedstrijd van zondag in Sevilla”, aldus de bondscoach. “Daar zal het ook warm zijn en is het veld ook niet goed. Dat was vandaag ook zo. Op zoek naar 100 procent fitheid moeten ze hier door. Ik ben tevreden. Heel tevreden. Het doel was drie weken geleden om 9 op 9 in de groepsfase te halen en de twijfelachtige spelers te recupereren. Dat is gelukt. Vergeet niet dat Witsel en De Bruyne pas donderdag hun eerste wedstrijd speelden, Hazard speelde in het oefenduel tegen Kroatië ocharme acht minuten. Als je dan ziet waar ze nu staan.”

Witsel en De Bruyne waren zeker oké. Eden Hazard kan nog progressie maken.

“Vind je dat?”, aldus Martinez. “Ik vond Eden best goed. Hij had twee keer kunnen scoren, had misschien wel een strafschop moeten krijgen. Hij nam zijn verantwoordelijkheid. Het is een kwestie van tijd alvorens we de echte Eden krijgen te zien. Die laatste pass, de beslissende acties, de doelpunten,... dat is talent. Dat komt nog terug. Je zal wel zien.”

Foto: Pool via REUTERS

Trossard en Doku

Het is niet de gewoonte van de bondscoach om individuele spelers in het zonnetje te zetten. Voor Vermaelen maakte hij een uitzondering. Maar hij was ook vol lof voor Trossard en Doku.

“Trossard speelde op een voor hem ongewone positie. Ik deed dit omdat door het wegvallen van Castagne en de blessure van Thorgan we mager in de wingbacks zaten. Op training werkte het partnership goed. Doku deed het ook uitstekend in zijn eerste wedstrijd op zo’n groot toernooi. Hij is klaar voor dit niveau. Of hij nu Mertens in de pikorde is voorbij gestoken? Dat zeg ik niet. Doku brengt iets wat anderen niet brengen maar dat doet Mertens ook.”

De people manager in Martinez dacht ook aan de jongens die uit beeld dreigden te verdwijnen.

“Blij ook dat Batschuayi, Hans Vanaken en Benteke speelminuten kregen. Dat is toch altijd een fantastische ervaring voor zo’n spelers. Nu hebben alle veldspelers op dit EK al gespeeld. Als ik een balans moet opmaken van de groepsfase, dan zie ik maar één negatief punt: dat is het uitvallen van Castagne. We speelden drie professionele wedstrijden tegen drie tegenstanders met een verschillende speelstijl.”