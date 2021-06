DPG Media en Rossel bieden samen op RTL België

De Belgische mediagroepen DPG Media en Rossel hebben hun krachten verenigd om RTL België in te lijven. Dat schrijft De Tijd dinsdag. De deal zit volgens de krant in de laatste rechte lijn. DPG Media zou parallel ook aan een overname van RTL Nederland werken.

De partijen die de eerste schifting in het verkoopproces van RTL België hadden overleefd, moesten eind vorige week een bindend bod indienen bij de RTL-groep. Een van de bieders is het duo DPG Media/Rossel, vernam De Tijd. DPG Media is de groep achter onder meer VTM, HLN, De Morgen en Qmusic. Rossel geeft onder meer Le Soir uit, maar ook een reeks Franse regionale kranten. Hun bod zou tussen 200 en 250 miljoen euro liggen.

Het is niet de eerste keer dat de twee mediagroepen samenwerken. Ze waren een tijdlang samen aandeelhouder van Mediafin, de uitgever van De Tijd en L’Echo. DPG Media verkocht zijn 50 procent in Mediafin in 2017 aan Roularta toen het volledig de hand legde op Medialaan.

RTL België is geen onbekende voor Rossel. Tot eind vorig jaar was de uitgever van Le Soir een van de minderheidsaandeelhouders van de Franstalige radio- en televisiegroep. De RTL-groep kocht toen de participatie van een reeks krantenuitgevers in zijn Belgische dochter over.

De Belgische RTL-dochter overkoepelt de televisiezenders RTL-TVi, Club RTL en Plug RTL, maar ook de radiostations Bel RTL, Radio Contact en Mint. Ook de streamingdienst RTL Play en de nieuwssite RTLInfo.be maken er deel van uit.