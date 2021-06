Buren zijn blij dat Marc Van Ranst en zijn gezin weer thuis zijn: “Dit hoofdstuk moest niet langer duren”

Willebroek -

Na de vondst van het stoffelijk overschot van Jürgen Conings kon viroloog Marc Van Ranst na 38 dagen weer in zijn eigen bed slapen. Zondagavond ruilde hij zijn stek in een safehouse weer in voor zijn woning in Willebroek. In zijn buurt zagen ze hun bekendste inwoner voor het eerst sinds lang weer opduiken. “Goed dat hij veilig is. En vooral goed dat dit hoofdstuk afgesloten is.”