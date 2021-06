Groot Barrièrerif is in gevaar volgens Unesco, Australië niet akkoord

De plannen van Unesco om het Groot Barrièrerif, het grootste koraalrif ter wereld, op te lijsten als werelderfgoed dat in gevaar is, kunnen niet op de goedkeuring rekenen van de Australische regering. Sinds 1981 is het koraalrif werelderfgoed, maar door de klimaatverandering raakte het zwaar beschadigd.

In een maandag gepubliceerd voorlopig rapport beveelt de VN-organisatie aan om de status van het Groot Barrièrerif te verlagen. Voor milieubeschermingsorganisaties getuigt die aanbeveling van de gebrekkige wil van de Australische regering om de CO2-uitstoot te verminderen.

In Canberra gaan ze niet helemaal akkoord met die lezing. “Ik ben het ermee eens dat de wereldwijde klimaatverandering de grootste bedreiging vormt voor de koraalriffen, maar we vinden het verkeerd om het best beheerde rif van de wereld aan te duiden als een werelderfgoedsite die in gevaar is”, reageert minister van Milieu Susan Ley.

Betwisten

Australië zal de nodige stappen zetten om de plannen van Unesco te betwisten. De werelderfgoedcommissie houdt volgende maand zijn volgende bijeenkomst in China.

Volgens Ley houdt Unesco geen rekening met de miljarden dollars die de regering uitgeeft om het rif te beschermen. “De beslissing stuurt ook het verkeerde signaal naar landen die niet de investeringen doen die wij doen om koraalriffen te beschermen.”

In het voorlopige Unesco-rapport worden de inspanningen van Australië om de kwaliteit van de riffen te verbeteren wel opgemerkt, maar tegelijk betreuren de auteurs dat de perspectieven op lange termijn voor het ecosysteem van het Groot Barrièrerif nog slechter geworden zijn.