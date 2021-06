Viertal schiet op auto aan Moevement in Lier: niemand gewond, daders opgepakt

Lier - Politie en parket hebben de voorbije week vier mannen opgepakt die betrokken waren bij een schietpartij op de parking van het jeugdcentrum Moevement, op de Aarschotsesteenweg in Lier. Er werd op een auto gevuurd, maar daarbij raakte gelukkig niemand gewond. De speurders zoeken nog uit wat de aanleiding van het schietincident is.

De feiten speelden zich in de nacht van 11 op 12 juni af maar het gerecht wou niet communiceren over de zaak zolang de verdachten niet waren opgepakt. Ondertussen zitten vier verdachten in de cel.

Die bewuste nacht reed een taxi met vier inzittenden de parking van het Moevement, ook vlakbij het vaccinatiecentrum Pallieterland, op. “De vier personen in kwestie waren in het bezit van wapenstokken en een vuurwapen. Bij het zien van een bepaald voertuig zijn ze uitgestapt en gingen ze de confrontatie aan met de twee personen die in die wagen zaten. De twee personen in de auto sloegen op de vlucht en op dat ogenblik vuurde één van de mannen richting het voertuig”, licht Magalie Derboven van de lokale politie Lier toe.

Bij het schietincident raakte niemand gewond maar politie en parket namen de feiten wel bijzonder ernstig en startten een grondig onderzoek. Onder meer beelden van bewakingscamera’s in de buurt werden bekeken. Het onderzoek resulteerde hetzelfde weekend nog in de arrestatie van twee broers uit Lier. Later werd er een derde verdachte opgepakt. De man die het vuur had geopend op de wagen bleef een hele week spoorloos, maar gaf zich uiteindelijk afgelopen vrijdag aan bij de politie. Het ging om een 25-jarige man uit Boom. De opgepakte Lierenaars waren 24, 25 en 30 jaar oud.

Drugs gevonden

De politie voerde ook huiszoekingen uit bij de betrokkenen en daarbij werd onder meer een aanzienlijke hoeveelheid drugs aangetroffen. “Het ging om een halve kilogram cannabis, 230 gram speed, enkele cannabisplanten, verboden wapens en cash geld. Zaken die in beslag werden genomen.”

Mogelijk is de schietpartij ook gelinkt aan drugsactiviteiten, maar dat kon de politie nog niet bevestigen. “Momenteel wordt de juiste aanleiding van het schietincident nog volop onderzocht”, aldus nog Derboven.

De vier verdachten zijn ondertussen aangehouden door de onderzoeksrechter. Ze worden beticht van moordpoging.