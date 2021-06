‘Moeder van tienling’ opgenomen in psychiatrie: is het hele verhaal verzonnen?

De 37-jarige Zuid-Afrikaanse moeder die beweert dat ze begin deze maand bevallen is van een tienling is in de psychiatrie opgenomen. Artsen onderzoeken haar geestelijke gezondheidstoestand. Het ministerie van Volksgezondheid liet intussen weten dat er geen bewijs is dat ze een tienling ter wereld zette.

De Tembisa 10 houden al enkele weken de nationale media in Zuid-Afrika en internationale pers in de ban. Maar van de baby’s die op 7 juni geboren werden in een ziekenhuis nabij Pretoria werd voorlopig nog geen enkele foto verspreid. Meer zelfs: volgens het nationale ministerie van Volksgezondheid van Zuid-Afrika is er geen bewijs dat de kinderen effectief bestaan.

Een grote Zuid-Afrikaanse mediagroep spreekt echter van een doofpotoperatie en beweert dat de overheid de geboorte van de tienling wil verhullen om niet beschuldigd te worden van medische nalatigheid.

Zeker is dat Gosiame Sithole (37) nu opgenomen is in het ziekenhuis. De politie pakte haar op nadat ze als vermist werd opgegeven door haar man. Ze wordt van niets beschuldigd maar het gerecht wil wel weten wat haar geestelijke gezondheidstoestand is. Dat is zeer tegen de wil van Sithole, die blijft beweren dat ze moeder is geworden van een tienling.