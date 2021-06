Liesbeth Homans: “Geen zitje voor PVDA in onderzoekscommissie PFOS-vervuiling”

Om ook oppositiepartij PVDA een zitje in de onderzoekscommissie naar de PFAS- en PFOS-vervuiling te geven, zou die commissie uitgebreid moeten worden naar 27 leden. “Maar dat zou compleet onwerkbaar zijn”, heeft Vlaams parlementsvoorzitter Liesbeth Homans (N-VA) dinsdag in De Ochtend gezegd.

In het Uitgebreid Bureau van het parlement werden maandag de krijtlijnen vastgelegd voor de onderzoekscommissie die het dossier van de PFOS-vervuiling op en rond de 3M-site in Zwijndrecht moet uitspitten. Er zal worden gewerkt met 15 leden, volgens de grootte van de fracties: 5 voor N-VA, 3 voor Vlaams Belang, 2 voor CD&V, 2 voor Open Vld, 2 voor Groen en 1 voor Vooruit. PVDA zal niet in de commissie kunnen zetelen, tot grote ontevredenheid van die partij.

“Het staat verankerd in het reglement van het parlement dat je met evenredigheid moet werken. Zo kom je aan 15 leden. Groter moet je niet gaan, want als je PVDA een zitje zou willen geven, moet de onderzoekscommissie uitgebreid worden naar 27 leden. Dat is compleet onwerkbaar, dat gaan we niet doen.”