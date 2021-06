Leeuwendrieling geboren in Zoo Antwerpen

In de Zoo Antwerpen heeft de jonge leeuwin Tasa vorige week het leven geschonken aan drie gezonde welpjes. De vader van de welpjes is Nestor, die in 2012 werd geboren en tot nu de laatst geboren leeuw in Antwerpen was.

“We hadden een vermoeden dat leeuwin Tasa drachtig was, er waren immers meerdere paringen met Nestor gezien. De draagtijd voor een leeuwin bedraagt 100 à 112 dagen. Om het zekere voor het onzekere te nemen, werd ze twee weken geleden van de rest van de groep gescheiden. Ook in de natuur zonderen ze zich af om in alle rust te kunnen bevallen”, aldus verzorger Daan. De leeuwin vertoonde lange tijd geen tekenen van zwangerschap en even zag het ernaar uit dat het vals alarm was

Niet zonder risico

Maar vorige week werd duidelijk dat Tasa wel degelijk in verwachting was. Al snel volgde de bevalling. Een eerste worp van een jonge leeuwin is nooit zonder risico, maar de verzorgers konden zich geen betere bevalling wensen. Al blijven ze nog altijd voorzichtig. De onervaren moeder kan de situatie verkeerd inschatten of plots geen melk meer geven. Ook hoe de andere leeuwen op de welpjes zullen reageren blijft voorlopig nog een vraagteken. De introductie van de nieuwe dieren gebeurt stapsgewijs en wordt goed opgevolgd door de verzorgers. Alles gebeurt op het ritme van de dieren.

Op babybezoek

Het zal nog even duren voor bezoekers de welpjes in levenden lijve kunnen bewonderen. Net als in de natuur sluit de moeder zich pas opnieuw bij de groep aan als de welpen groot genoeg zijn om goed rond te kunnen stappen. Als alles goed gaat zetten de drie kleintjes in augustus hun eerste stapjes op het perk. Nog een maand later zal de complete groep samen te zien zijn. “We zijn heel benieuwd naar hoe Nestor op zijn kroost zal reageren”, zegt Daan. “Hij is een zachtaardige leeuw dus we vertrouwen erop dat dit goed zal verlopen maar ook hier blijven we voorzichtig.”

Waardevolle genen

De komst van de welpjes is niet alleen leuk nieuws voor de bezoekers, maar ook belangrijk voor het voorbestaan van de West- en Centraal Afrikaanse leeuwen. De soort lijdt onder jacht, stroperij, biotoopverlies en vergiftiging en is kritiek bedreigd.