Na afwijzing wrakingsverzoek rechter: Jeff Hoeyberghs tekent cassatieberoep aan

Gent - Plastisch chirurg Jeff Hoeyberghs heeft cassatieberoep aangetekend tegen het arrest van het Gentse hof van beroep dat besliste om rechter Jan Van den Berghe niet wraken.

Jeff Hoeyberghs moest zich op 4 mei voor de rechtbank van Gent verantwoorden voor seksisme en discriminatie na een veelbesproken lezing op UGent in 2019. Maar op de zitting legde zijn advocaat, Hans Rieder, een wrakingsverzoek neer ten aanzien van rechtbankvoorzitter Jan Van den Berghe.

Rieder gaf op 14 april aan om de zitting uit te stellen, maar de griffier antwoordde aan Rieder dat de voorzitter de zaak toch wenste te behandelen. Volgens Rieder voldoende om Van den Berghe te wraken, wegens het misprijzen ten aanzien van een partij die voor hem moet verschijnen.

Het hof van beroep wees dat wrakingsverzoek af. Volgens het hof is het niet omdat een rechter de eerdere wens heeft geuit de zaak te willen behandelen, dat hij dan al definitief beslist heeft ze te zullen behandelen.

De zaak tegen Hoeyberghs ging dinsdag daardoor hervat worden in de Gentse rechtbank, maar Hoeyberghs diende nu een cassatieberoep in tegen het arrest van het hof van beroep. De zaak wordt nu over het gerechtelijk verlof getild en hervat in september.

