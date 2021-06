Eerste training bij Antwerp, waar is Lamkel Zé?

De voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen is officieel begonnen voor Antwerp FC. Na de fysieke proeven en krachtmetingen gisteren, staat vandaag om 10u45 de eerste training op het programma. De aankomst van de spelers aan de Bosuil kan je hierboven al bekijken.

Voor die eerste training tekenden 23 spelers present. Nieuwkomers Frey en ­Bataille trainen al meteen mee, Engels legt nog een deel van zijn medische tests af en sluit morgen pas aan.

Ook internationals Seck, Miyoshi, ­Beiranvand, Hongla, Mbenza en Bolingi ontbreken nog. Zij kregen een week extra vakantie, nadat ze na het vorige seizoen interlandverplichtingen hadden. Ook ­Ampomah zit nog in zijn thuisland Ghana vanwege familiale ­redenen.

Wel terug van weggeweest: ­Benson, Pius en Louis ­Verstraete. Het drietal werd de voorbije maanden uit­geleend aan respectievelijk PEC Zwolle, STVV en het ­gedegradeerde Waasland- ­Beveren.

Er verschenen ook heel wat youngsters op het trainingsveld: Zeno Van Den Bosch, Laurit Krasniqi, Japhet Muanza, Anthony Vilsaint, Abderahmane Soussi, Mathis Van Gils en Stijn Cloodts.

Nog opvallend: Didier Lamkel Zé arriveerde wel op de Bosuil, maar traint niet mee. Gisteren zette hij al de toon. In tegenstelling tot de voorbije twee seizoenen tekende hij wel present voor de eerste werkdag, maar het enfant terrible was al even snel weer riebedebie.

LEES OOK. De miserie begint opnieuw: Lamkel Zé meldt zich op badsloefkes voor fysieke tests... en wandelt meteen weer weg