Union heeft met Lazare Amani vijfde zomeraanwinst beet

1B-kampioen Union heeft dinsdagochtend zijn vijfde zomertransfer aangekondigd: Lazare Amani wordt voor één jaar gehuurd van Charleroi, mét aankoopoptie. De 23-jarige middenvelder speelde afgelopen seizoen op huurbasis bij de Portugese tweedeklasser Estoril, waar hij kampioen werd en 27 keer in actie kwam.

De Jupiler Pro League is overigens geen onbekende voor Lazare Amani: tussen 2016 en 2020 speelde hij bij Eupen, waar hij in 99 wedstrijden 4 keer scoorde en 8 assists afleverde. Het is voor Union al de vijfde zomertransfer, na Bart Nieuwkoop, Marcel Lewis, Matthew Sorinola en Lucas Pirard.