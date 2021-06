Steven Van Gucht: “België kan nog groen kleuren voor begin van zomervakantie”

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in België halveert bijna wekelijks. “Aan dit tempo bereiken we tegen 28 juni een incidentie die lager is dan 50 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners, waardoor België nog steeds groen kan kleuren op de Europese kaart bij aanvang van de zomervakantie”, zei viroloog Steven Van Gucht dinsdag tijdens de persconferentie van gezondheidsinstituut Sciensano en het Nationaal Crisiscentrum.