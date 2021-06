Nieuwe poging om mysterieuze verdwijning op te lossen: speurders graven in tuin naar spoor vermiste Jean Vercarre

Er wordt opnieuw gegraven in de tuin van een woning op de Zuidlaan in Wetteren, waar de vermiste Jean Vercarre ooit woonde. Foto: jvw

Wetteren - In een woning aan de Zuidlaan, vlak bij het kruispunt Bourgondisch kruis in Wetteren, wordt opnieuw gezocht naar de vermiste Jean Vercarre. De woning werd vijf jaar geleden ook al onderzocht door het gerecht. Toen zonder resultaat.

De civiele bescherming en de Cel Vermiste Personen arriveerden er dinsdagvoormiddag. Achteraan in de tuin van de woning was een graafmachine aan het werk.

LEES OOK. Politie onderzoekt woning in Wetteren in zaak vermiste zestiger

Midden juni 2016 verliet de 68-jarige Jean Vercarre zijn woning in de Kalkensteenweg in Wetteren. Hij vertrok voor enkele dagen naar Aken. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.

Er werd al meermaals gezocht naar het lichaam van de man. De speurders verdenken immers zijn vriendin ervan dat zij iets met de verdwijning te maken heeft. Ook begin maart werd nog naar het lichaam van Vercarre gezocht in een huis in Baardegem. In de voorbije jaren streken de speurders ook neer in Beveren-Waas en zelfs in de Ardennen.

LEES OOK. 4,5 jaar na verdwijning: speurders graven voortuin open, op zoek naar vermiste zestiger